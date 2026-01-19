US Avellino ripresa degli allenamenti | il programma

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il calendario degli allenamenti per la settimana, che si svolgeranno con orari e modalità stabiliti. La squadra si preparerà con sessioni programmate tra lunedì e mercoledì, tutte a porte chiuse. Questi allenamenti sono parte integrante del percorso di preparazione in vista delle prossime sfide ufficiali.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Lunedì 19 gennaio: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse); Martedì 20 gennaio: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);Mercoledì 21 gennaio.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Il programma. Domani ripresa degli allenamenti. Zanoni squalificato Leggi anche: Ripresa degli allenamenti ad Appiano: il programma della settimana Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Diretta/ Avellino Sampdoria (risultato finale 2-1): colpo di Coda blucerchiato! (Serie B, 10 gennaio 2025) - Diretta Avellino Sampdoria streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Partenio per il diciannovesimo turno della Serie B stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Differenziato per Simic, al via la vendita dei mini abbonamenti

Avellino-Carrarese 1-2: decide Abiuso nella ripresa Leggi qui https://www.sportcampania.it/avellino-carrarese-1-2-decide-abiuso-nella-ripresa/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.