L' Ue avverte | Ridurre la domanda di petrolio e prepararsi a interruzioni prolungate delle forniture energetiche

L'Unione Europea ha inviato una comunicazione ai ministri dell’Energia e ai governi degli Stati membri, in cui si invita a valutare misure per ridurre la domanda di petrolio. La lettera, datata 30 marzo e consultata da Politico, evidenzia la necessità di prepararsi a possibili interruzioni prolungate delle forniture energetiche, con un focus particolare sul settore dei trasporti.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Aumentano i timori che la guerra in Iran possa trasformare il caro energia in una vera crisi di approvvigionamento. Le ultime raccomandazioni evocano lo spettro di misure restrittive già applicate da alcuni Paesi asiatici e simili a quelle adottate anche in Italia negli anni ’70. A preoccupare è soprattutto il comparto aereo: si va verso uno stop ai voli? In una lettera del 30 marzo visionata da Politico, il commissario europeo per l'Energia, Dan Jørgensen, chiede ai governi degli Stati membri di prendere in considerazione "misure volontarie di riduzione della domanda", "con particolare attenzione al settore dei trasporti". 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Ue avverte: "Ridurre la domanda di petrolio e prepararsi a interruzioni prolungate delle forniture energetiche" Articoli correlati UE ai governi: ‘prepararsi a interruzioni prolungate di forniture energetiche’ROMA, 31 MAR – I Paesi Ue dovrebbero “prepararsi tempestivamente” a “un’interruzione potenzialmente prolungata” delle forniture energetiche dovuta... L’Ue, la guerra in Iran e l’annuncio inquietante: “Prepararsi a interruzioni energetiche prolungate”Roma, 31 marzo 2026 – Qualcuno, già da tempo, sostiene che con la chiusura dello Stretto di Hormuz fra qualche settimana recandoci alla pompa di... Contenuti e approfondimenti su L'Ue avverte Ridurre la domanda di... Temi più discussi: Bruxelles teme la crisi energetica: la Commissione UE invita a ridurre i viaggi e il consumo di carburante; Prevenzione e sensibilizzazione, l’UE si attiva già contro gli incendi; Stoccaggio gas, l’Ue chiede di ridurre gli obiettivi: ci sono rischi per l’Italia; L’ambasciatore USA avverte l’UE: basta multe alle Big Tech o niente economia AI. Possibile crisi energetica: la UE suggerisce ridurre il consumo di carburanteUn riassunto delle ipotesi a Bruxelles su tagli al carburante, le ripercussioni del conflitto in Iran, l'anniversario di Bucha e il caso del Comitato delle Regioni ... notizie.it Gas: l’UE chiede di ridurre stoccaggi e domanda interna | L’allarme: Assurdo, rischiamo uno shock invernaleGas, l'UE suggerisce di ridurre i consumi per evitare gli effetti della crisi: la richiesta assurda che ci espone a shock il prossimo inverno ... ilsussidiario.net ACIREALE, LA PEDIATRIA SI COLORA: MURALES PER RIDURRE ANSIA E STRESS NEI BAMBINI RICOVERATI ACIREALE - Sono in corso, nella mattinata di oggi 31 marzo, presso l’UOC di Pediatria dell’Ospedale di Acireale, i lavori di presentazione dei m facebook Mentre si discute su come ridurre i prezzi dell' #energia, anche al costo di impiegare risorse preziose mettendo a repentaglio i conti pubblici, l'Italia propone - e la Commissione approva - aiuti di stato per 6 miliardi di euro per l' #idrogeno verde x.com