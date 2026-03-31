Lucumi Juve i bianconeri interessati al difensore del Bologna Da battere questa concorrenza I dettagli

La Juventus sta seguendo con attenzione il difensore del Bologna, con l’obiettivo di acquisirlo. La società bianconera è interessata a portarlo in rosa e sta valutando le modalità più opportune per concludere l’operazione. La concorrenza di altri club rende questa trattativa particolarmente complessa, e la Juve si prepara a sfidare le altre squadre sul mercato.