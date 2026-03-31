Lucumi Juve i bianconeri interessati al difensore del Bologna Da battere questa concorrenza I dettagli
La Juventus sta seguendo con attenzione il difensore del Bologna, con l’obiettivo di acquisirlo. La società bianconera è interessata a portarlo in rosa e sta valutando le modalità più opportune per concludere l’operazione. La concorrenza di altri club rende questa trattativa particolarmente complessa, e la Juve si prepara a sfidare le altre squadre sul mercato.
di Francesco Spagnolo Lucumi Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il difensore del Bologna. Ma le squadre inglesi restano in pole position. I dettagli. Il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente vivace per quanto riguarda il reparto arretrato dei grandi club, con i riflettori puntati su uno dei profili più solidi dell’attuale Serie A. Al centro delle cronache sportive troviamo Jhon Lucumì, il centrale colombiano del Bologna che, grazie a prestazioni di altissimo livello, è diventato un obiettivo sensibile per le big. In particolare, le voci su un possibile approdo del difensore alla Juve stanno guadagnando forza, alimentate da una situazione contrattuale che non lascia spazio a molte interpretazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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