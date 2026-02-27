Casemiro Juve i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano | la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate

La Juventus sta valutando l'acquisto di Casemiro, centrocampista brasiliano, che potrebbe arrivare a parametro zero in estate. La società bianconera ha mostrato interesse nel rinforzare il reparto centrale del campo e ha preso in considerazione il giocatore come possibile opzione. La concorrenza per assicurarsi il calciatore è alta e i dirigenti della Juventus stanno monitorando la situazione.

Casemiro Juve, i bianconeri pensano al brasiliano per rinforzare il centrocampo. Il calciatore si svincolerà dallo United in estate. Il mercato dei parametri zero entra nel vivo e la Continassa sembra pronta a piazzare un colpo che garantirebbe un salto di qualità immediato a livello internazionale. Mentre la squadra di Luciano Spalletti lavora sul campo per blindare il ritorno nell'élite europea, la dirigenza bianconera sta già tessendo le lodi per rinforzare la mediana con un profilo di caratura mondiale. Secondo le ultime indiscrezioni, il binomio Casemiro Juve potrebbe diventare la grande sorpresa dell'estate 2026. L'obiettivo della società è chiaro: inserire un elemento capace di gestire i ritmi di gioco e infondere quella mentalità vincente necessaria per competere su ogni fronte.