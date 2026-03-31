Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli avevano programmato il matrimonio per questa primavera, ma hanno deciso di rimandarlo a causa di ritardi nella fase di organizzazione. La notizia è stata resa nota durante una puntata di Verissimo, dove sono stati condivisi tutti i dettagli relativi alla decisione di posticipare le nozze. Nessun altro elemento riguardante le motivazioni o le date alternative è stato comunicato.

N ozze rimandate per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip e lo chef hanno deciso di posticipare il loro grande giorno, che avevano immaginato per questa primavera, per una serie di ritardi nell’organizzazione. Selvaggia Lucarelli annuncia le nozze con Biagiarelli: «Vorrei una festa pugliese, con i taralli e Albano» X Leggi anche › Torna su Canale 5 “Scherzi a parte 2026”: tra le vittime di stasera Samira Lui e Selvaggia Lucarelli Matrimonio rimandato. Selvaggia Lucarelli annuncia: «Non mi sposerò quest’anno». È stata la stessa Selvaggia Lucarelli a rivelare i dettagli dello slittamento a Verissimo, dove è stata ospite lo scorso weekend. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'opinionista e lo chef hanno deciso di rimandare le nozze, che non sono riusciti a organizzare in tempo. Tutti i dettagli svelati a Verissimo

Articoli correlati

Leggi anche: Sancho via dal Manchester United, deciso il futuro dell’inglese. Quale sarà la sua prossima destinazione! Svelati tutti i dettagli

Leggi anche: Tutto quello che sappiamo finora sulla data e il luogo delle nozze della coppia, che avrebbe deciso di dirsi sì in Puglia. I dettagli

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Sonia Bruganelli gela (di nuovo) Selvaggia Lucarelli opinionista al Gf Vip: Non è come Ballando; Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli rimandano il matrimonio: il motivo svelato a Verissimo; Selvaggia Lucarelli: Rimandato il matrimonio con Lorenzo: sono una mitomane, voglio tutte le luci; Marchesetti nella storia: gol col Trescore e completa la scalata di tutte le categorie.

Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ Marina la stufa: l’opinionista lascia lo studio cosìShow di Tina Cipollari a Uomini e Donne: l'opinionista dà spettacolo durante il momento dedicato alla dama Marina. La puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio 2026 è stata dedicata totalmente al trono ... ilsussidiario.net

Gattuso spiazza tutti Il CT risponde in maniera secca alla domanda sull'eventuale mancato raggiungimento dei Mondiali da parte dell’Italia: https://fanpa.ge/xyFrV - facebook.com facebook

Everest per tutti: Gattuso, Spalletti e pure per la coppia Conte-Allegri. Fabregas e Chivu invece… Leggi l’editoriale di Massimo Pavan x.com