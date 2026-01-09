Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si preparano a celebrare il loro matrimonio, con una possibile cerimonia in Puglia prevista per la primavera 2026. Al momento, i dettagli ufficiali restano riservati, ma si parla di una data e di un luogo che riflettono la loro intenzione di condividere un momento importante in un contesto suggestivo. Restano da confermare ulteriori informazioni sulla celebrazione.

N ozze in vista per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La conduttrice e il compagno sarebbero vicini al grande passo, che potrebbe essere nella primavera del 2026. Il condizionale è ancora d’obbligo in mancanza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma alcune indiscrezioni parrebbero confermare la volontà di dirsi «sì» a breve. Selvaggia Lucarelli annuncia le nozze con Biagiarelli: «Vorrei una festa pugliese, con i taralli e Albano» X Leggi anche › Scontro a “Ballando con le Stelle”: Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli infiammano il palco Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: tutto quello che sappiamo sulle nozze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutto quello che sappiamo finora sulla data e il luogo delle nozze della coppia, che avrebbe deciso di dirsi sì in Puglia. I dettagli

