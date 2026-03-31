Lo avete tradito è un condannato | polemiche al Pirellone durante il ricordo di Umberto Bossi

Durante un evento in Regione Lombardia dedicato alla memoria di Umberto Bossi, fondatore della Lega, sono scoppiate polemiche dopo che alcuni presenti hanno pronunciato frasi come

"Un visionario che ha dato voce al Nord" o "un condannato da non celebrare"? Il ricordo del Senatùr agita il consiglio regionale Commemorato anche in Regione Lombardia Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso a 84 anni il 19 marzo. E anche al Pirellone ci sono state alcune polemiche. È successo in apertura di seduta, martedì mattina. Dopo un pensiero espresso dal presidente dell'aula, Federico Romani, ha preso la parola Attilio Fontana, presidente della Regione. Dopo Fontana ha preso la parola Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega, mentre i consiglieri leghisti hanno esibito un fiocco verde sul banco. Durante... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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