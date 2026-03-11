LIVE Sinner-Fonseca ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Tra pochi minuti inizia il match tra Sinner e Fonseca all’ATP Indian Wells 2026. La partita si svolge sul campo principale e l’evento è seguito in diretta online. Mentre si aspetta il via, si preparano i due tennisti e le ultime operazioni di riscaldamento sono in corso. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi del torneo di oggi.

2:00 Ancora pochi istanti ci separano dall'ingresso in campo dei due teennisti. 1:56 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto tra i due con il vincente della sfia che troverà ai quarti di finale Learner Tien. Il giovane americano ha superato per 2-1 lo spagnolo Davidovich Fokina. 1:52 Buonanotte e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Fonseca. Poco meno di 10 minuti all'ingresso in campo dei due protagonisti del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Indian Wells 2026 tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca.