LIVE Bosnia-Italia 1-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | resiste la parità proteste azzurre per un rosso mancato
La partita tra Bosnia e Italia termina sul punteggio di 1-1 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Al 109' un tiro-cross di Bajraktarevic sfiora la porta avversaria. Al 108' un intervento con il braccio viene giudicato non punibile dagli arbitri, nonostante le proteste degli azzurri. La gara si conclude con la parità e alcune contestazioni in campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 109′ Largo il tiro-cross di Bajraktarevic 108′ Il tocco con il braccio c’è, ma non è in posizione punibile. 108′ Grande giocata di Spinazzola che finta il passaggio largo, poi serve Pio Esposito che lascia partire il tiro. Cadendo Muharemovic respinge il tiro, forse toccando con il braccio 107′ Cross in mezzo di Dedic. Demirovic si libera e tenta una complicata rovesciata che termina larga 107′ Serie di finte di Alajbegovic che poi tenta il cross, chiuso da Cristante. 106′ Si riparte!! Inizia il secondo tempo supplementare con i bosniaci che controllano il pallone 2° TEMPO SUPPLEMENTARE Cerchio dell’Italia con Gennaro Gattuso al centro per suonare la carica ai propri giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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