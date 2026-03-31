LIVE Berrettini-Buse ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | azzurro in campo tra un solo set!

Al torneo ATP di Marrakech del 2026, si sta disputando la partita tra gli azzurri Berrettini e Buse. Attualmente, il match si trova in corso dopo aver completato il primo set. La diretta è aggiornata in tempo reale, e sono stati indicati anche gli orari delle altre sfide in programma, tra cui Cinà contro Muller.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Berrettini-Buse – Programma Cinà-Muller 15:11 Berrettini scenderà in campo dopo il set decisivo tra Bellucci e Bennani, che sono pari sul 6-3, 3-6! 14:23 Bellucci vince 6-3 il 1° set contro il marocchino Bennani, poi il romano! 13:10 Tutto facile per Muller su Cinà, adesso Bellucci! Poi BERRETTINI! Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano incomincerà la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina e l’esordio non sarà dei più semplici, visto che dall’altra parte della rete ci sarà il numero 7 del tabellone, dato in ottima forma e con tanto di semifinale raggiunta all’ATP 500 di Rio un mesetto fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: azzurro in campo tra un solo set! Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo BellucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Berrettini-Buse – Programma Cinà-Muller 14:23 Bellucci vince 6-3 il 1° set contro il marocchino... LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: ancora un match, poi l’azzurro13:10 Tutto facile per Muller su Cinà, adesso Bellucci! Poi BERRETTINI! Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse,... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Berrettini Buse ATP Marrakech 2026... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; 4 italiani in main draw a Marrakech: Darderi numero 1. LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo BellucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Berrettini-Buse - Programma Cinà-Muller 14:23 Bellucci vince 6-3 il 1° set contro il marocchino ... oasport.it Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it MARRAKECH: BERRETTINI IN CAMPO OGGI Matteo Berrettini torna sulla terra rossa alle ore 15.00 per il primo turno dell'ATP 250 di Marrakech dove sfiderà il peruviano Buse (numero 59 ATP) Match visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com