LIVE Berrettini-Buse ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | azzurro in campo tra un solo set!

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Marrakech del 2026, si sta disputando la partita tra gli azzurri Berrettini e Buse. Attualmente, il match si trova in corso dopo aver completato il primo set. La diretta è aggiornata in tempo reale, e sono stati indicati anche gli orari delle altre sfide in programma, tra cui Cinà contro Muller.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Berrettini-Buse – Programma Cinà-Muller 15:11 Berrettini scenderà in campo dopo il set decisivo tra Bellucci e Bennani, che sono pari sul 6-3, 3-6! 14:23 Bellucci vince 6-3 il 1° set contro il marocchino Bennani, poi il romano! 13:10 Tutto facile per Muller su Cinà, adesso Bellucci! Poi BERRETTINI! Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano incomincerà la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina e l’esordio non sarà dei più semplici, visto che dall’altra parte della rete ci sarà il numero 7 del tabellone, dato in ottima forma e con tanto di semifinale raggiunta all’ATP 500 di Rio un mesetto fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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