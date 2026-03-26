Italia U21 travolgente | 4-0 alla Macedonia del Nord a segno Ndour Lipani Ekhator e Fini

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Macedonia del Nord in una partita di qualificazione agli Europei del 2027. I gol sono stati segnati da Ndour, Lipani, Ekhator e Fini. Con questo risultato, la squadra italiana ha raggiunto i 18 punti nel girone di qualificazione.

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