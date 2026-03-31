L’Italia ha rifiutato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha contattato il ministro della Difesa per comunicare la decisione, che è rimasta riservata fino a oggi. L’episodio risale a pochi giorni fa, ma la notizia è stata resa pubblica solo recentemente.

L’ Italia ha negato agli Stati Uniti la base d i Sigonella. A chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto, per informarlo dell’accaduto, è stato Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa; la notizia è stata tenuta segreta fino ad oggi, ma l’episodio risale a qualche giorno fa. Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha messo a conoscenza Portolano del piano di volo di alcuni bombardieri americani, che prevedevano di atterrare nella base aerea siciliana, per poi dirigersi verso il Medio Oriente. Nessuno, tuttavia, aveva chiesto l’autorizzazione per questa sosta, e i vertici militari non erano stati minimamente interpellati; la comunicazione, al contrario, era stata comunicata quando gli arerei erano già in viaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella

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