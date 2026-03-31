"L'Italia dei liberali verso il 2027" è il titolo del convegno in programma a Roma il 10 e 11 aprile, organizzato dall’editore e giornalista liberale Federico Bini (fondatore della casa editrice Straborghese Edizioni) in collaborazione con l’Academy Spadolini del Talento, presieduta dal professor Luigi Tivelli e con la partnership di Confedilizia, “Critica e Libertà”, “L’Opinione” e Onda – Agenzia di Comunicazione. "L’obiettivo di questa grande manifestazione - spiega Bini - è duplice: da una parte creare un appuntamento annuale fisso in cui raccogliere il meglio della cultura, dell’economia e della politica liberale italiana (implementato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Italia dei liberali, la sfida per un Paese meno corporativo e più meritocratico

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