Basket | Trapani chiede ricusazione del Collegio Tribunale federale rinviato
Trapani Shark ha presentato una richiesta di ricusazione del Collegio giudicante prima dell’udienza al Tribunale federale, causando il rinvio dell’udienza stessa. La società siciliana ha ufficialmente contestato la composizione del collegio, introducendo un nuovo elemento nel procedimento in corso. La decisione finale sulla ricusazione determinerà i prossimi passaggi nel procedimento disciplinare riguardante il club.
Nuovo colpo di scena nel caso Trapani Shark. Pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza fissata presso il Tribunale federale, la società siciliana ha presentato formale richiesta di ricusazione del Collegio giudicante chiamato a decidere sul proprio deferimento. A comunicarlo è stata la Federazione, precisando che ora sarà la Corte federale, organo competente, a pronunciarsi sull’istanza “quanto prima”. Fino a quel momento, tutto resta sospeso e l’iter giudiziario subisce un inevitabile rinvio. La mossa del club arriva in un contesto già tesissimo, aggravato da quanto accaduto appena ieri in Champions League, dove la partita di Trapani è durata soltanto sette minuti prima di essere interrotta perché Trapani era rimasto con un solo giocatore (su 5 convocati) in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
