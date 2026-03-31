Un lettore ha segnalato un intervento di asfaltatura in via della Chimica a Ravenna, descrivendo la situazione come una “manutenzione totale” che si protrae nel tempo. Nella sua comunicazione, ha allegato una foto che mostra lo stato dei lavori e il risultato finale, indicando come l’intervento appaia ancora incompleto o in fase di svolgimento.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Stamattina, come da foto, mi ritrovo un'ennesima situazione imbarazzante a Ravenna. Sempre più spesso vediamo lavori fatti coi piedi, mentre le care e vecchie manutenzioni di asfaltatura totale e completa sembrano diventare leggenda. Intanto noi cittadini ogni mese ci troviamo a pagare un'imposta comunale e regionale, ma questo è quello che riceviamo. Ruote e ammortizzatori ormai vanno sistemati ogni due per tre, così non si può più andare avanti”. Raccolta rifiuti, la protesta: "Cassonetti messi in mezzo alla strada, come è possibile?" . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Lavori di asfaltatura in via della Chimica: "Una manutenzione totale sembra diventata ormai leggenda"

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