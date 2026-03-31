L’arcivescovo Zuppi ha descritto Roversi-Monaco come una figura rinascimentale che unì cultura e amministrazione. La città si anima con le piazze, i giardini e le persone nei bar, creando un quadro vivace di vita quotidiana. La sua figura viene ricordata per il ruolo che ebbe nel combinare aspetti culturali e politici nelle epoche passate.

di Beppe Boni "Si muove la città con le piazze e i giardini e la gente nei bar.", come una sensazione impalpabile sembrava quasi di sentire parole e musica di Lucio Dalla ondeggiare sui tetti di Bologna all’uscita della cattedrale di San Pietro dove Fabio Roversi-Monaco nel pomeriggio ha ricevuto l’ultimo saluto da una folla che ha riempito la chiesa come non si era mai visto e buona parte di via Indipendenza. Mille persone o giù di lì. Commozione, discorsi istituzionali, omaggio religioso si sono mescolati in una originale atmosfera dove nelle parole di figlie e nipote sono comparsi perfino Salgari e John Wayne. Solo con il Magnifico può succedere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arcivescovo Zuppi: "Roversi-Monaco figura rinascimentale. Unì cultura e governo"

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