Un rapporto del Reuters Institute evidenzia come i giovani, ormai lontani dai giornali e dai siti di notizie, apprendano le notizie in modo casuale mentre navigano sui social o guardano la televisione. La diminuzione dell’uso dei media tradizionali si accompagna a una percezione di alienazione nei confronti di questi strumenti, che risultano sempre meno parte delle loro abitudini di informazione.

D alla televisione, dalla stampa ma persino dai siti web di informazione: i giovani si stanno allontanando da tutti i media tradizionali, che percepiscono come alienanti. Considerano le notizie vere e proprie come irrilevanti, difficili da comprendere o ingiustamente tendenziose nei loro confronti. Ciò non significa che non si informino. Anzi consumano una moltitudine di media e informazioni, spesso in modi diversificati e complessi. Lo fanno sui social, Instagram e TikTok soprattutto, e su YouTube. È quanto risulta dall’analisi ‘ How young people get their news’ elaborata dal Reuters Institute, che da oltre dieci anni monitora i cambiamenti fondamentali nel modo in cui i giovani (definiti in questo rapporto come coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 24 anni) interagiscono con le notizie e le percepiscono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'analisi del Reuters Institute spiega come, abbandonati i giornali, ma pure i siti di notizie, i giovani apprendano quel che succede nel mondo in modo incidentale. Cioè per caso, mentre scrollano

Articoli correlati

Guerra in Iran, l’analisi del generale Tricarico: “In quel caso sono guai seri anche per noi”Dal mondo militare italiano arriva un allarme sulla guerra in Medio Oriente e sulle possibili ripercussioni per il nostro Paese.

Referendum, l’analisi di Panarari: “La politicizzazione ha portato al voto pure elettori giovani”Reggio Emilia, 24 marzo 2026 – Tra domenica e ieri gli elettori reggiani si sono espressi sulla riforma della giustizia proposta a maggioranza dal...

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento I giovani si informano sui social: il report del Reuters Institute; Il rapporto del Reuters Institute: I giovani si informano da TikTok, Instagram e YouTube; Social e Ai salgono, giornali e tv scendono: il 64% dei ragazzi/e del GenZ si informa. Ma in che modo?; Poco rappresentati e 'social first', il rapporto tra giovani e notizie.

I giovani si informano su TikTok, Instagram e YouTube: il report del Reuters InstituteLeggi su Sky TG24 l'articolo I giovani si informano su TikTok, Instagram e YouTube: il report del Reuters Institute ... tg24.sky.it

Come si informano i giovani oggi L’analisi del Reuters Institute Seguici su Instagram per notizie in tempo reale, aggiornamenti esclusivi e tutti i contenuti di Trieste News. https://www.instagram.com/trieste.news_igsh=ZWY4ZW1pMXJ5Mnh3&utm_sourc facebook

Poco rappresentati e 'social first', il rapporto tra giovani e notizie. L'analisi del Reuters Institute: ""Stravolto in 10 anni, si informano da TikTok, Instagram e YouTube". #ANSA x.com