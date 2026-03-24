Reggio Emilia, 24 marzo 2026 – Tra domenica e ieri gli elettori reggiani si sono espressi sulla riforma della giustizia proposta a maggioranza dal Governo Meloni. Tante le sorprese consegnate da questo voto che ha visto una partecipazione di aventi diritto molto superiore alle previsioni, con Reggio città e provincia che si sono distinte per affluenza e per i ’No’ espressi sia in ambito regionale che nazionale. Abbiamo chiesto una lettura di questa consultazione a un esperto, al professor Massimiliano Panarari, docente di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi al Dipartimento di Comunicazione ed Economia della sede Unimore di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, l’analisi di Panarari: “La politicizzazione ha portato al voto pure elettori giovani”

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