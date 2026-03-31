La Provincia aiuta i Comuni a formare chi lavora nei servizi demografici

La Provincia di Lecco ha avviato un corso di formazione sulla materia demografica rivolto agli operatori dei Comuni. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Anusca, l’Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe. Il percorso formativo mira a fornire aggiornamenti e approfondimenti alle figure che si occupano dei servizi demografici nei Comuni.

Corso gratuito per chi lavora nel Lecchese. La presidente Hofmann: "Vogliamo rafforzare le competenze in un materia in continua evoluzione, punto di contatto fra Amministrazione e cittadini" “Abbiamo fortemente voluto questo corso di formazione perché vogliamo essere Casa dei Comuni e supportarli in uno degli ambiti più critici e allo stesso tempo più strategici degli enti locali, uno dei primi e più diretti punti di contatto tra l’Amministrazione e i cittadini - commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann - L’iniziativa mira a valorizzare il capitale umano, fornendo e rafforzando competenze e conoscenze in una materia in continua evoluzione normativa e operativa, che richiede aggiornamenti costanti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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