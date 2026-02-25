Opportunità per chi non lavora | 5 tirocini in provincia di Lecco

Esperienza formativa nella pubblica amministrazione: c'è tempo fino al 10 marzo per presentare le domande di partecipazione Sono cinque i tirocini proposti in provincia di Lecco grazie a Dote Comune di Anci Lombardia: c'è tempo fino al 10 marzo per presentare le domande di partecipazione. Le offerte: 1 tirocinio in area Edilizia scolastica - Gestione Appalti (Codice PLC112512S03) presso la sede di Lecco (corso Matteotti 3) - durata 12 mesi; 1 tirocinio presso il Centro per l'impiego di Lecco e 1 tirocinio presso il Collocamento mirato (sedi di corso Matteotti 3). I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini, in un’esperienza di cittadinanza attiva. I progetti, della durata di 12 mesi e 6 mesi, prevedono un impegno di 20 ore settimanali. Dote Comune è un tirocinio, quindi un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, non un contratto di lavoro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

