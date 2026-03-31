Domenica 12 aprile si svolge la tradizionale fiera di paese a Pontelagoscuro, frazione di Ferrara. L’evento si tiene dalle 8 del mattino in piazza Bruno Buozzi e viale Savonuzzi, coinvolgendo la comunità locale con diverse iniziative e bancarelle all’aperto. La manifestazione si ripete ogni anno nello stesso periodo, attirando residenti e visitatori nella zona centrale del quartiere.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga ‘La Domenica Pontesana’ è la tradizionale fiera di paese che anima la frazione di Pontelagoscuro, a Ferrara, e che torna domenica 12 aprile dalle 8 in piazza Bruno Buozzi e viale Savonuzzi. La manifestazione prevede il mercatino del riuso (dalle 8) e poi (dalle 8.30) il mercato contadino e gazebo di associazioni e volontariato. Il nuovo appuntamento rinnova un'occasione per la comunità paesana per trascorrere momenti di curiosità e ritrovo sociale tra i banchi. Verranno esposti materiali usati di ogni genere, in un contesto che punta a richiamare l'antica tradizione del mercato domenicale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘La Domenica Pontesana’, torna la tradizionale fiera di paese: tutti gli appuntamenti

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