Nel match tra Kosovo e Turchia, la squadra turca ha ottenuto una vittoria per 1-0. Yildiz, titolare, non ha segnato ma ha offerto una prestazione di livello. Zhegrova è tornato in campo nella ripresa. Sono stati registrati numeri e statistiche relative alla partita, che si è conclusa con la vittoria della Turchia.

di Francesco Spagnolo Kosovo Turchia 0-1, Yildiz titolare e in evidenzia. Zhegrova trova spazio nella ripresa. I numeri della partita dei due giocatori bianconeri. La sfida tra Kosovo Turchia si è rivelata una battaglia agonistica intensa, decisa dalla giocata risolutiva di Kerem Akturkoglu al 53′. L’attaccante turco ha gelato lo stadio con un preciso rasoterra nell’angolino basso, firmando lo 0-1 finale in un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e un’altissima tensione nervosa. 🎧 Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il primo tempo era scivolato via tra occasioni sprecate, come quella di Muriqi al 30′, e grandi interventi dei portieri, con Cakir miracoloso su Asllani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kosovo Turchia 0-1: Yildiz non segna, ma si mette in evidenza con una prestazione di livello. Zhegrova ritorna in campo. Numeri e statistiche della loro partita

Articoli correlati

Formazioni ufficiali Kosovo Turchia: le decisioni su Zhegrova e Yildizdi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Kosovo Turchia: le decisioni su Zhegrova e Yildiz.

Colombia Francia 1-3: 90′ per Cabal e Kalulu, ma il ‘derby’ bianconero lo vince Pierre. Numeri e statistiche della loro partitadi Redazione JuventusNews24Colombia Francia 1-3: Cabal e Kalulu della Juventus hanno disputato 90′, ma il ‘derby’ bianconero lo ha vinto Pierre.

Aggiornamenti e notizie su Kosovo Turchia

Temi più discussi: Play-off Mondiali: Danimarca, Polonia e Turchia in finale, il Kosovo elimina la Slovacchia; Playoff: Isaksen show, Zielinski lancia la Polonia, ok Turchia, Kosovo e Svezia; La Turchia di Calhanoglu e Yildiz vola in finale ai playoff per i Mondiali, Romania ko: sfiderà il Kosovo; Kosovo-Turchia pronostico e quote, la chicca dell'esperto.

Diretta Kosovo Turchia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Pristina per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026.Diretta Kosovo Turchia streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Fadil Vokrri per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. ilsussidiario.net

Kosovo (senza Rrahmani) e Polonia a casa! Turchia e Svezia vanno ai MondialiArrivano i primi verdetti: Svezia e Turchia staccano il pass già nei tempi regolamentari, superando rispettivamente Polonia e Kosovo. tuttonapoli.net

La Turchia batte il Kosovo 1-0 e stacca il pass: Kenan #Yildiz giocherà la prima Coppa del Mondo della sua carriera Il numero 10 della Juve è rimasto in campo per 89 minuti prima di uscire nel finale. In campo anche Edon #Zhegrova: solo 19 minuti per lui - facebook.com facebook

Turchia, #Celik parte titolare contro il #Kosovo. #Ziolkowski in panchina con la Polonia #ASRoma x.com