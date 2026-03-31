Juventus | tornano due nomi pesanti

La Juventus sta monitorando la situazione del reparto offensivo in vista della stagione 2026. Se il rinnovo di uno dei principali attaccanti dovesse risultare difficile, sono stati fatti dei sondaggi su due calciatori di rilievo. La società sta valutando le opzioni per rafforzare l’attacco, considerando anche possibili uscite o cambi di strategia. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

La Juventus sta valutando con attenzione il reparto attaccanti in vista dell’estate 2026 e, in caso di addii (soprattutto se il rinnovo di Dusan Vlahovic dovesse complicarsi), sono rispuntati due nomi pesanti: Romelu Lukaku e Darwin Nunez. Romelu Lukaku, attualmente all’Everton dopo l’esperienza al Napoli, è tornato nei radar bianconeri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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