Jannik Sinner è diventato ingiocabile al servizio | cosa vuol dire battere a 45 centimetri dalla riga

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha concluso il Sunshine Double vincendo sia Indian Wells che Miami, senza perdere un set. Durante le partite, il giocatore ha mantenuto un servizio stabile e preciso, con una posizione molto vicina alla riga di battuta, a circa 45 centimetri. Questa strategia ha contribuito a ridurre le chance degli avversari di rispondere efficacemente.

Jannik Sinner ha realizzato il Sunshine Double vincendo Indian Wells e Miami, lo ha fatto senza perdere nemmeno un set. Sinner è stato perfetto al servizio, i numeri lo certificano e c'è un dato che rende tutto impressionante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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