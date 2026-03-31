A Firenze, una fornaia di 97 anni prepara ancora i dolci tradizionali di Pasqua, come il pan di ramerino e la colomba, che sono tra i più richiesti. Da decenni, questa donna si dedica alla produzione di dolci pasquali, mantenendo vive le ricette di famiglia e le tecniche artigianali. La sua attività rappresenta un esempio di continuità nel tempo nel settore della panificazione tradizionale.

Firenze, 30 marzo 2026 - La Pasqua a Firenze profuma ancora di mandorle e zucchero, di impasti lenti e gesti ripetuti per una vita intera, ma qualcosa sta cambiando. Dietro il banco del forno Canapa di via dell'Ariento, nel quartiere di San Lorenzo, Ivana Bruschi continua a lavorare come ha sempre fatto, a 97 anni appena compiuti, mentre intorno a lei i gusti si trasformano e alcune tradizioni rischiano di scomparire. “Una volta era tutto diverso”, racconta, con le mani che conoscono ancora a memoria ogni passaggio. “ I dolci di Pasqua avevano un significato preciso, si aspettavano, non erano ovunque come oggi”. PRESSPHOTO Firenze, intervista a Ivana Bruschi, 96 anni, titolare del forno Canapa in via dellâ€™ Ariento Giuseppe CabrasNew Press Photo La colomba, “regina” di Pasqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ivana, fornaia per passione: a 97 anni prepara i dolci di Pasqua. “Pan di ramerino e colomba i più amati”

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