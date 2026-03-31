L’Italia ha concluso la partita contro la Bosnia con una sconfitta ai rigori, portando alla fine della speranza di qualificazione per il Mondiale. Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha lasciato il campo in lacrime, afferrato dall’emozione, poiché considerava quella partita come l’ultima opportunità di partecipare alla competizione internazionale. La sconfitta ha segnato la fine del cammino degli azzurri in questa fase di qualificazione.

Leonardo Spinazzola esce dal campo in lacrime dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia ai rigori: per l’esterno del Napoli era l’ultima occasione di disputare un Mondiale. La delusione è totale. L’Italia non parteciperà al prossimo Mondiale, la terza assenza consecutiva per gli Azzurri. Spinazzola ha giocato in inferiorità numerica, rimasto in dieci dopo l’espulsione di Bastoni. Nonostante lo sforzo, la squadra non è riuscita a vincere nei tempi regolamentari e ha ceduto soltanto ai rigori. Spinazzola: “Era la mia ultima chance al Mondiale”. Ai microfoni della Rai, il calciatore ha espresso tutta la sua disperazione. “Forse per qualcuno di noi era l’ultima possibilità di andare al Mondiale? Senza il forse: per me, sicuramente era l’ultima chance”, ha dichiarato Spinazzola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Italia fuori dal Mondiale, Spinazzola in lacrime: “Era la mia ultima chance”

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