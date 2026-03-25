Il 27 marzo 2026 alle ore 04:00 si svolgerà la partita tra Nuova Caledonia e Giamaica, valida per i playoff interzona della qualificazione mondiale. La sfida si terrà in gara secca, con le formazioni che si contendono un passaggio alla fase finale del Mondiale 2026, ora aperto a 48 squadre. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le nazionali di avanzare nel percorso di qualificazione.

L’allargamento a 48 squadre del mondiale 2026 ha permesso a tante squadre di inseguire il sogno della fase finale: una di queste è la Nuova Caledonia, che sfida la Giamaica nelle semifinali playoff interzona, che si giocano su gara secca. In caso di parità, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nuova Caledonia-Giamaica (Playoff Interzona, 27 marzo 2026 ore 04:00): formazioni, quote, pronostici

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