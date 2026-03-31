Iran raid americano su obiettivi militari | il video del Comando Centrale Usa

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condiviso su X un video che mostra attacchi militari in Iran. Nel post si legge che le forze statunitensi stanno colpendo obiettivi militari per indebolire la capacità del governo iraniano di espandere la propria influenza oltre i confini nazionali. Il video documenta le operazioni che sono state condotte di recente in territorio iraniano.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato su X un video di attacchi militari in Iran. Il post recita: “Le forze statunitensi continuano a eliminare la capacità del regime iraniano di proiettare la propria influenza in modo significativo al di fuori dei confini dell’Iran”. Non specifica esattamente dove o quando il video sia stato girato. Nelle scorse ore Donald Trump ha minacciato la distruzione su vasta scala delle risorse energetiche e di altre infrastrutture vitali dell’Iran, compresi gli impianti di desalinizzazione, se non si raggiungerà “a breve” un accordo per porre fine alla guerra con Teheran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, raid americano su obiettivi militari: il video del Comando Centrale Usa Articoli correlati Iran, attacchi aerei Usa contro obiettivi militari: le immagini rilasciate dall'esercito americanoIl Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video sulla piattaforma social X, in cui si vedono attacchi aerei statunitensi contro veicoli... Iran, raid statunitensi su obiettivi militari di TeheranIl Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso nuovi video che mostrano attacchi contro vari obiettivi militari durante l’operazione in corso in... Guerra in Iran, Dipartimento Usa: i video dei bombardamenti #lapresse Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Iran, raid americano su obiettivi militari: il video del Comando Centrale Usa; Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 29 marzo - LIVEBLOG; La pace di Trump: una resa in 15 punti. L’Iran ha un’altra agenda. Raid americani su obiettivi militari in Iran: il video diffuso dal Comando Centrale USA(LaPresse) Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato su X un video di attacchi militari in Iran. Il post recita: Le forze statunitensi continuano a eliminare la capacità del regime iraniano ... msn.com Il comando centrale degli USA su X afferma che le navi della marina americana sono ben manutenute attraverso migliaia di ore di lavoro dei migliori tecnici Ottimo, allora questo cosa significa per la USS Gerald Ford Due opzioni 1. È stata effettivame - facebook.com facebook Il primo giorno di guerra contro l’Iran, il 28 febbraio, un missile USA colpisce una palestra e una scuola elementare a Lamerd uccidendo 21 persone, tra cui due studentesse di 10 e 11 anni e il loro allenatore. Un’analisi del New York Times basata su video, im x.com