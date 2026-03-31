Internazionali Roma 2026 al via i biglietti Ground con sconti fino al 20% | scatta la corsa all’acquisto

Sono stati messi in vendita i biglietti Ground per gli Internazionali di Roma 2026, con sconti fino al 20%. La vendita ha già avuto inizio e molti appassionati stanno acquistando i ticket per assistere alle partite dal vivo. La data ufficiale in cui i biglietti sono stati resi disponibili è stata comunicata, e l’interesse tra il pubblico è già elevato.

Se stai pensando di vivere da vicino l’atmosfera degli Internazionali BNL d’Italia, c’è una data da segnare subito in agenda. Martedì 31 marzo 2026, a partire dalle ore 12, prenderà il via la vendita dei biglietti Ground, tra i più ambiti dagli appassionati perché permettono di entrare nel cuore più autentico del torneo. Come ogni anno, il grande tennis tornerà nella cornice del Foro Italico, che dal 28 aprile al 17 maggio ospiterà alcuni dei migliori giocatori al mondo. Ed è proprio qui che i biglietti Ground diventano un’opportunità speciale: non si tratta solo di assistere alle partite, ma di vivere il torneo da una prospettiva diversa, più ravvicinata e coinvolgente, tra campi secondari, allenamenti e match spesso spettacolari. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Internazionali di Tennis a Roma 2026: la corsa ai bigliettiDopo un’edizione da record appena conclusa, l’attesa per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 è già altissima. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento IBI 26, al via martedì 31 marzo la vendita dei biglietti Ground; Internazionali, ecco la SuperTennis Arena: un nuovo campo davanti al Centrale dei big; Internazionali BNL d’Italia 2026: debutta la SuperTennis Arena al Foro Italico, come comprare i biglietti; Gli Internazionali 2026 prendono forma: presentata la nuova SuperTennis Arena. Internazionali Roma 2026, al via i biglietti Ground (con sconti fino al 20%): scatta la corsa all’acquistoSe stai pensando di vivere da vicino l’atmosfera degli Internazionali BNL d’Italia, c’è una data da segnare subito in agenda. Martedì 31 marzo 2026, a partire dalle ore 12, prenderà il via la vendita ... funweek.it Roma, Internazionali di Tennis: arriva il restyling al Foro Italico Stanno per tornare gli Internazionali BNL d’Italia e quest’anno ci sono diverse novità. Al Foro Italico stanno costruendo un nuovo campo chiamato SuperTennis Arena, proprio davanti al Cent facebook L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT organizza l’evento “Bitcoin e mercato delle cripto-attività”. L’incontro si terrà il 27 aprile 2026 dalle ore 14:00 in aula 21 e in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/bitcoin… x.com