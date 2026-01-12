Internazionali di Tennis a Roma 2026 | la corsa ai biglietti
Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si avvicinano, suscitando grande interesse tra gli appassionati di tennis. Dopo un’edizione da record, cresce l’attesa per l’evento che si svolgerà a Roma. La corsa ai biglietti è già iniziata, offrendo l’opportunità di vivere dal vivo le emozioni del torneo. Qui troverai tutte le informazioni utili per assicurarti la partecipazione e non perdere questa importante manifestazione sportiva.
Dopo un’edizione da record appena conclusa, l’attesa per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 è già altissima. I tifosi del tennis italiano e internazionale si stanno preparando a tornare in massa al Foro Italico di Roma, teatro della più grande festa del tennis nel nostro Paese. L’edizione 2025 ha lasciato un segno indelebile: il trionfo storico di Jasmine Paolini, capace di vincere sia il singolare sia il doppio insieme a Sara Errani, la finale raggiunta da Jannik Sinner e lo spettacolo offerto dalle giocate di Lorenzo Musetti hanno acceso l’entusiasmo del pubblico come mai prima d’ora. A conferma di questa passione crescente, i numeri parlano chiaro: 393. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Sanremo 2026, scatta la corsa ai biglietti: ecco come acquistarli
Leggi anche: Coez, al via da Firenze il tour 2026: parte la corsa ai biglietti
Tennis, il programma della stagione ATP 2026: quando si gioca, le date e il calendario dei tornei; Da Roma a Palermo: la nuova vita della Grand Stand Arena; In campo al Circolo Tennis Spezia per accedere ai tabelloni degli Internazionali di Roma; La smontano da Roma e (forse) la portano a Palermo: il caso della Grand Stand Arena.
Internazionali di Tennis a Roma 2026: la corsa ai biglietti - Dopo un’edizione da record appena conclusa, l’attesa per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 è già altissima. funweek.it
In campo al Circolo Tennis Spezia per accedere ai tabelloni degli Internazionali di Roma - La Federazione Italiana Tennis e Padel ha designato il Circolo Tennis Spezia quale sede di una delle tappe di qualificazione agli Internazionali Bnl ... msn.com
Internazionali Bnl d'Italia: le Prequali al Tc Cagliari - Da lunedì scatta il torneo che mette in palio la possibilità di qualificarsi alle Pre- unionesarda.it
Trainata dai risultati sportivi e dal ruolo centrale dei grandi eventi internazionali, la Federazione italiana tennis e padel supera nel 2025 i 230 milioni di euro di ricavi, contro i circa 200 milioni della FIGC. ATP Finals, Internazionali d’Italia e Coppa Davis valgono - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.