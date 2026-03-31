Lautaro Martinez si prepara a essere in campo come titolare nel prossimo incontro contro la Roma, dopo aver ripreso ad allenarsi con il gruppo. Il giocatore ha beneficiato di un supplemento di riposo concesso dall'allenatore, e ora punta a scendere in campo per il match di rilievo. L'Inter si avvicina a questa partita con il suo attaccante in condizioni migliorate.

Lautaro Martinez prenota la maglia da titolare per il big match contro la Roma, accelerando il rientro in gruppo dopo il supplemento di riposo concesso da Christian Chivu. Il capitano dell’ Inter, rimasto a riposo nella giornata di ieri, si aggregherà ai compagni nella sessione pomeridiana ad Appiano Gentile, con l’obiettivo dichiarato di guidare l’attacco nerazzurro dal primo minuto nella sfida di domenica. La gestione del Toro appare chirurgica: lo staff tecnico ha scelto di preservarne le energie per garantire il massimo impatto atletico nella sfida scudetto contro i giallorossi. Il quartier generale nerazzurro riapre i cancelli oggi per il primo allenamento collettivo post-sosta, segnando il rientro di Marcus Thuram, atteso nel pomeriggio per i test fisici di rito. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Lautaro punta la Roma: titolare nel big match

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