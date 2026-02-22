Instagram in modalità anonima | come visualizzare storie e post senza farsi vedere

Instagram ha introdotto la modalità anonima per visualizzare storie e post, rispondendo alla domanda di chi desidera mantenere l’anonimato. Questa funzione permette di vedere contenuti pubblici senza apparire tra i visualizzatori, creando un modo più discreto di usare la piattaforma. La novità viene usata soprattutto da chi vuole esplorare i profili senza essere notato. La possibilità di navigare in modo più riservato apre nuovi scenari nell’uso quotidiano dei social media.

Non serve essere esperti di OSINT o investigatori privati per immergersi a capofitto nel clima culturale della nostra epoca, dove la curiosità digitale imperversa forte come non mai. Confessiamolo: chi di noi ha resistito alla tentazione di spulciare il profilo altrui? Che si tratti di un ex, di un collega o semplicemente di qualcuno che vogliamo seguire senza che lo sappia, la domanda rimane sempre la stessa. Come visualizzare in modalità anonima le storie e i post di Instagram senza farsi vedere? L’app di Meta non offre un modo ufficiale per guardare contenuti “di nascosto”. Ci sono però diverse soluzioni che funzionano bene per visualizzare story e post senza lasciare traccia alcuna, nel pieno rispetto della privacy e delle regole indicate dalla piattaforme (elencate nei Termini di servizio ufficiali di Instagram). 🔗 Leggi su Tpi.it

Instagram modifica i tuoi post senza dirtelo tramite l'intelligenza artificiale: gli utenti sono in rivoltaRecentemente, Instagram ha introdotto modifiche ai post degli utenti utilizzando l'intelligenza artificiale, senza preavviso.

Modalità fotocamera nascosta vivo v70 che cattura la magia originale di instagramIl Vivo V70 utilizza una modalità nascosta chiamata Film Camera Mode, che permette di catturare immagini con un aspetto più autentico e vintage, simile a quello di Instagram.

