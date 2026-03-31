Incidente sul lavoro a Bellizzi la denuncia della Cisl Salerno | La sicurezza degli operai non può essere oggetto di trattative

Un incidente sul lavoro si è verificato a Bellizzi, provocando la morte di un operaio all’interno di uno stabilimento tessile dedicato alla produzione di ovatta. La Cisl Salerno ha denunciato che la sicurezza degli operai non può essere oggetto di trattative. La vittima, identificata come Ciro Di Martino, è deceduta mentre era sul posto di lavoro, suscitando un forte impatto tra la comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La tragica morte di Ciro Di Martino, deceduto mentre lavorava all’interno di uno stabilimento tessile specializzato nella produzione di ovatta a Bellizzi, ha scosso profondamente la comunità lavorativa della Campania Sud. La Femca Cisl Campania Sud, insieme alle Rsa aziendali, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente che ha causato la scomparsa del lavoratore, sottolineando ancora una volta l’urgenza di una cultura della sicurezza sul lavoro senza compromessi. « Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega – dichiarano Gerardo Giliberti e Fabio Giordano della Femca Cisl Campania Sud – e ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente sul lavoro a Bellizzi, la denuncia della Cisl Salerno: “La sicurezza degli operai non può essere oggetto di trattative” Articoli correlati Asl Salerno, oltre 600 posti di lavoro a rischio: la denuncia della Cisl provincialeTempo di lettura: 3 minuti La procedura di gara per i servizi di pulizia, ausiliariato e facchinaggio bandita dall’Asl di Salerno rischia di produrre... Infortuni in aumento in Emilia Romagna, la Cisl: "La sicurezza sul lavoro deve essere la nostra priorità”Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Vittime del dovere, oggi la giornata che la Cisl dedica ai lavoratori morti a causa degli incidenti sul lavoro; Precipita dal tetto di un capannone a Modugno: muore operaio 29enne; La Cisl: Subito un patto sul territorio per la sicurezza; Asl Salerno, 3 rappresentanti sindacali lasciano la Fials e tornano alla Cisl Fp. Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoIl tragico incidente sul lavoro si è verificato in un ovattificio di Bellizzi, nella provincia di Salerno. Per Ciro Di Martino non c’è stato nulla da fare: sulla vicenda indagano i carabinieri. fanpage.it ASL SALERNO, TRE RAPPRESENTANTI SINDACALI LASCIANO FIALS E TORNANO ALLA CISL FP SALERNO Si ridefinisce il quadro della rappresentanza sindacale all’interno dell’ASL di Salerno. I rappresentanti Domenico Fasano (RSU), Gianluca Fasoli - facebook.com facebook