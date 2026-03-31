A Bellizzi si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto una persona sul luogo di lavoro. Il sindaco ha commentato l'accaduto, esprimendo dolore e rabbia per quanto successo, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente. La comunità si è raccolta intorno alla notizia, mentre le autorità competenti stanno procedendo con le indagini.

Un messaggio che riflette un sentimento diffuso, fatto di dolore ma anche di crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Bellizzi, dove il sindaco Mimmo Volpe ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio attraverso un messaggio carico di dolore e indignazione. La vittima è Ciro Di Martino, 49 anni, originario di Montecorvino Rovella, descritto come un uomo dedito alla famiglia, marito e padre. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente attraversato il territorio, lasciando sgomenta un’intera comunità. “Non ci sono parole, solo enorme tristezza e rabbia” ha scritto il primo cittadino, sottolineando come ancora una volta il mondo del lavoro si trovi a pagare un prezzo altissimo in termini di vite umane. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Incidente sul lavoro a Bellizzi, il sindaco: "Non ci sono parole, solo tristezza e rabbia"

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