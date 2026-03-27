Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada A20 a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Un veicolo coinvolto nello scontro ha subito danni significativi, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per estrarre le persone coinvolte. La circolazione è stata rallentata e si sono registrati disagi tra gli automobilisti. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o sulle cause dell’incidente.

Mattinata difficile sull’ A20, dove il maltempo ha reso particolarmente insidiosa la circolazione. Intorno alle 7:45, il dottor Peppe Falliti, direttore del laboratorio analisi dell’ospedale Papardo di Messina e candidato sindaco di Milazzo con il movimento Controcorrente, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre si dirigeva al lavoro. Il medico era alla guida della sua Alfa Romeo Stelvio quando, in pochi istanti, la situazione è degenerata: l’auto ha perso aderenza e l’impatto ha causato il ribaltamento del veicolo. L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti in transito, in un orario in cui l’autostrada è spesso interessata dal traffico dei pendolari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Il politico italiano si schianta in autostrada, incidente atroce. Vigili del fuoco sul posto

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