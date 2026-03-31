Inaugurazione palestra Alagna Piazzese | Un segnale concreto per il rilancio del quartiere

È stata inaugurata la nuova palestra del plesso Alagna dell’Istituto Comprensivo Sara Campanella. La struttura, che era stata chiusa per lavori di ristrutturazione, è stata riaperta alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione e del personale scolastico. La palestra è ora accessibile agli studenti e alla comunità locale, segnando un intervento volto a migliorare gli spazi dedicati allo sport e al tempo libero.

“Accolgo con grande soddisfazione l’inaugurazione della palestra del plesso Alagna dell’Istituto Comprensivo Sara Campanella, restituita finalmente alla piena fruizione degli studenti e dell’intera comunità educante. Si tratta di un intervento importante, realizzato nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici scolastici, che testimonia un rinnovato impegno istituzionale verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche del nostro territorio. La riqualificazione della palestra rappresenta molto più di un semplice intervento strutturale: è un investimento concreto sul futuro dei nostri ragazzi”. Lo dice il consigliere della seconda circoscrizione Giuseppe Piazzese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Inaugurazione palestra Alagna, Piazzese: "Un segnale concreto per il rilancio del quartiere" Articoli correlati Piazzese (seconda circoscrizione): "Ripartono i lavori all'ex Franchetti, segnale concreto per il quartiere”La Giunta Comunale di Palermo ha approvato il progetto per il completamento dei lavori di manutenzione e adeguamento dell’I. Inaugurato il nuovo spazio multifunzionale allo Sperone, Piazzese: "Segnale concreto per la II circoscrizione"L’inaugurazione del nuovo spazio multifunzionale di via Padre Spoto, nel quartiere Sperone, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di...