Il pattinaggio ha fatto boom | Più di 5mila spettatori

I campionati italiani di pattinaggio a rotelle sincro, insieme al Trofeo Small Sincro e alla Coppa Skate Italia, si sono appena conclusi con una partecipazione superiore a cinquemila spettatori. La manifestazione si è svolta recentemente, attirando un pubblico numeroso e appassionato. L’evento ha coinvolto diverse gare e discipline, raccogliendo l’attenzione di appassionati e atleti da tutto il paese.

Sono andati in archivio i campionati Italiani di pattinaggio a rotelle sincro, oltre al Trofeo Small Sincro e la Coppa Skate Italia. Il PalaBigi si è vestito a festa, privilegiando il colore bianco della mega pista e il tricolore della bandiera italiana. Il bilancio finale lo fa il presidente dello Skating Club Albinea che ha organizzato con il sostegno dell’amministrazione comunale reggiana e della Regione. "Avete fatto bene a chiamarmi oggi – dice Gianluca Silingardi – perché domattina sarò alle Canarie con i piedi in acqua. Il primo campionato lo organizzammo a Reggio nel 2005 e ora ne abbiamo proposto uno nuovo di zecca, ma con lo stesso intento di allora: che tutte le squadre potessero ricordare per sempre queste giornate per l’accoglienza ricevuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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