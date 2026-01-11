Drupi, il celebre cantautore italiano, torna a far parlare di sé dopo un periodo di silenzio. La sua vita è stata segnata da eventi importanti, tra cui il tumore e la perdita di alcuni momenti significativi, come il concerto con il più grande pubblico dopo Elton John. Domenica 11 gennaio sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, pronto a ripercorrere i suoi successi e condividere il suo percorso.

Domenica 11 gennaio Drupi torna ospite di Mara Venier a Domenica In ed è pronto a esibirsi in un medley dei suoi successi più amati, da «Sereno. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Drupi, che fine ha fatto? La moglie Dorina Dato, il concerto con più spettatori di Elton John, il tumore. «Il tempo mi ha presentato il conto anche se ho smesso di fumare»

