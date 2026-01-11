Drupi che fine ha fatto? La moglie Dorina Dato il concerto con più spettatori di Elton John il tumore Il tempo mi ha presentato il conto anche se ho smesso di fumare
Drupi, il celebre cantautore italiano, torna a far parlare di sé dopo un periodo di silenzio. La sua vita è stata segnata da eventi importanti, tra cui il tumore e la perdita di alcuni momenti significativi, come il concerto con il più grande pubblico dopo Elton John. Domenica 11 gennaio sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, pronto a ripercorrere i suoi successi e condividere il suo percorso.
Domenica 11 gennaio Drupi torna ospite di Mara Venier a Domenica In ed è pronto a esibirsi in un medley dei suoi successi più amati, da «Sereno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: “Il tumore che ho avuto mi ha fatto riflettere sul tempo che manca. Mi sono affidata ai medici e ho accettato la malattia, perché bisogna conviverci”: parla Caterina Caselli
Leggi anche: Se Sinner ha detto no è anche perché la Coppa Davis ormai ha fatto il suo tempo
Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Drupi" con "Regalami un sorriso" dal disco "Regalami Un Sorriso" (WEA) del 1984 Eccolo qui, direttamente da Radio Nonsolosuoni, il cantautore italiano che ha conquistato il cuore di milioni di fan in Europa e A - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.