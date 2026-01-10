Minneapolis spunta un nuovo video | ecco gli ultimi istanti di Renee Good

A Minneapolis emerge un nuovo video che mostra gli ultimi istanti di Renee Good, uccisa durante un’operazione di immigrazione da un agente federale. La vicenda ha suscitato reazioni e proteste in varie città degli Stati Uniti, alimentando il dibattito pubblico sulla sicurezza e le modalità di intervento delle forze dell’ordine.

La morte di Renee Good, uccisa da un agente federale durante un’operazione di immigrazione in Minnesota, continua a scuotere gli Stati Uniti e ad alimentare proteste in diverse città. Mentre emergono nuovi filmati dell’episodio, la procuratrice della contea di Hennepin ha invitato il pubblico a consegnare qualsiasi video o prova utile alle indagini, in un clima di forte tensione politica e istituzionale. Il video più recente, della durata di 47 secondi, è stato diffuso dal sito conservatore Alpha News e rilanciato dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS). Le immagini mostrano l’ultimo istante dello scontro dal punto di vista dell’ agente dell’ICE Jonathan Ross, che si avvicina all’auto di Good mentre registra la scena con il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minneapolis, spunta un nuovo video: ecco gli ultimi istanti di Renee Good Leggi anche: Minneapolis, ecco il filmato dalla body cam dell’agente che ha sparato a Renee Nicole Good. Vance: «È legittima difesa» – Il video Leggi anche: Minneapolis, il video dalla prospettiva dell’agente che ha ucciso Renee Good Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Donna uccisa a Minneapolis da un agente Ice. Per i federali è stata legittima difesa. Proteste in molte città; Acca Larentia, spunta il video: telecamere riprendono l’aggressione; Bimbo picchiato dal papà col cucchiaio a Catania compare in un nuovo video: ripreso a teatro, indaga la Procura; Crans-Montana, il nuovo video straziante, le urla e il fuoco che blocca le persone in fuga: «Nessuna via d'uscita, una carneficina». Minneapolis, donna uccisa da agente anti-immigrazione: spunta un nuovo video ripreso dal cellulare del poliziotto - L'uccisione di una donna, Renee Nicole Good, che ha coinvolto gli agenti anti- dire.it

Minneapolis, gli attimi precedenti la morte di Renee: "Noi fischietti, loro pistole" - Dopo la sparatoria di Minneapolis, spunta un nuovo video ripreso dall'agente ICE che ha ucciso la poetessa e attivista pro- msn.com

Minneapolis, morte Renee Good: il video della sparatoria ripresa dal cellulare dell'agente Ice - (LaPresse) È emerso un nuovo video che mostra gli ultimi momenti di vita di Renee Nicole Good, la donna di 37 anni uccisa a Minneapolis il 7 gennaio scorso da un agente dell'Immigration and Customs ... stream24.ilsole24ore.com

Negli Stati Uniti, a Minneapolis, uomini in assetto da guerra, spediti a “contrastare” l’immigrazione, verbo marziale, più adatto a un fronte che a una democrazia, hanno ucciso Renee Nicole Good, una donna americana, trentasette anni, tre figli. Fine del fatto. T - facebook.com facebook

