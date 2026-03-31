Il ministro Piantedosi all’Unifortunato per la presentazione del Corso di Laurea in Scienze Motorie

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Piantedosi parteciperà all’Università di Foggia per la presentazione del Corso di Laurea in Scienze Motorie. L’evento si svolgerà lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10 e avrà come titolo “Lo sport tra diritto, etica ed economia”. La giornata è organizzata dall’ateneo e include interventi e dibattiti su questi temi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Lo sport tra diritto, etica ed economia” è il tema della giornata organizzata dall’UniFortunato per lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10.30, e che vedrà l’intervento del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la presentazione del nuovo Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e dell’Educazione Psicomotoria dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. La giornata si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Giuseppe Acocella e dopo un primo panel tematico, i saluti delle autorità introdurranno l’intervento sull’argomento “Lo sport tra diritto, etica ed economia” del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Modererà il giornalista Alfredo Salzano – Responsabile Ufficio Stampa UniFortunato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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