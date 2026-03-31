Il ministro Piantedosi all’Unifortunato per la presentazione del Corso di Laurea in Scienze Motorie

Il ministro Piantedosi parteciperà all’Università di Foggia per la presentazione del Corso di Laurea in Scienze Motorie. L’evento si svolgerà lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10 e avrà come titolo “Lo sport tra diritto, etica ed economia”. La giornata è organizzata dall’ateneo e include interventi e dibattiti su questi temi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Lo sport tra diritto, etica ed economia” è il tema della giornata organizzata dall’UniFortunato per lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10.30, e che vedrà l’intervento del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la presentazione del nuovo Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e dell’Educazione Psicomotoria dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. La giornata si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Giuseppe Acocella e dopo un primo panel tematico, i saluti delle autorità introdurranno l’intervento sull’argomento “Lo sport tra diritto, etica ed economia” del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Modererà il giornalista Alfredo Salzano – Responsabile Ufficio Stampa UniFortunato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il ministro Piantedosi all’Unifortunato per la presentazione del Corso di Laurea in Scienze Motorie Articoli correlati Il grande libro delle lezioni simulate di Scienze Motorie: come prepararsi in modo efficace alla prova oraleNegli ultimi anni la lezione simulata è diventata uno degli elementi centrali nei concorsi docenti, nei percorsi abilitanti e nelle prove orali per... Giochi della Gioventù, Gilda critica il governo: “Finanziamenti insufficienti e organizzazione inadeguata. Servono più risorse per i docenti di scienze motorie”I nuovi Giochi della Gioventù promossi dal governo e definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito rappresentano "l'ennesima soluzione...