Durante la Pasqua del 2026, molte famiglie italiane si troveranno a ridurre le spese, con un quarto di esse che eviterà di comprare il classico uovo di cioccolato a causa dei crescenti prezzi. I rincari, che coinvolgono diversi prodotti, stanno influenzando le scelte dei consumatori e le strategie adottate dai supermercati, che cercano di adattarsi a un mercato in evoluzione.

La festività pasquale del 2026 si preannuncia all’insegna delle rinunce per molti italiani. A causa di rincari senza precedenti, una famiglia su quattro deciderà di non acquistare il tradizionale uovo di cioccolato. A fotografare questa drastica contrazione dei consumi è l’Osservatorio BIG (Business Intelligence Group), che ha evidenziato come il prodotto abbia subito una vera e propria metamorfosi commerciale: rispetto al 2010, il peso medio delle uova è crollato del 32%, mentre il costo al chilo è letteralmente triplicato. Il prezzo è infatti passato da 26 euro agli attuali 80 euro, con picchi che superano i 120 euro al chilo, equiparando di fatto il cioccolato al prezioso caviale di salmone Keta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il fondente domina una Pasqua salatissima: i rincari, le strategie dei supermercati e le scelte degli italiani

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