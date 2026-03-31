Il cuore della Roma | El Shaarawy abbraccia l’Associazione Tudisco

Il calciatore della squadra di calcio ha visitato una casa d’accoglienza gestita da un'Associazione. Durante l’evento, ha abbracciato uno dei rappresentanti dell’organizzazione e ha preso parte all’iniziativa adottando due stanze all’interno della struttura. L’intervento si è svolto lontano dal campo e dai riflettori dello stadio. La scelta di sostenere l’associazione ha coinvolto anche altri membri del club.

Il calcio, quando vuole, sa andare oltre il rettangolo di gioco. Lontano dai riflettori dell’Olimpico la Roma ha scelto di schierarsi al fianco dell’ Associazione Andrea Tudisco adottando due stanze nella casa d’accoglienza gestita dalla Onlus. L’iniziativa di solidarietà giallorossa permetterà a diverse famiglie di piccoli pazienti, costrette a trasferirsi nella Capitale per cure specialistiche, di avere un alloggio gratuito per un intero anno. La sorpresa di Stephan El Shaarawy. Per rendere ancora più speciale l’inizio di questo percorso insieme all’Associazione Andrea Tudisco, Stephan El Shaarawy ha deciso di fare visita alla struttura. La sorpresa del “Faraone” ai bambini si è tenuta lo scorso 25 marzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il cuore della Roma: El Shaarawy abbraccia l’Associazione Tudisco Articoli correlati Leggi anche: Roma-El Shaarawy, futuro in bilico: prende forma l’ipotesi della separazione El Shaarawy rescinde: lo aspetta una rivale storica della RomaIn casa Roma continuano le grandi manovre di mercato: l’ultima novità riguarda El Shaarawy, in scadenza il prossimo 30 giugno. Tutti gli aggiornamenti su Associazione Tudisco La Roma adotta due stanze nella struttura dell'Associazione Andrea Tudisco: El Shaarawy in visitaGli spazi consentiranno di ospitare per un anno famiglie con bambini che hanno necessità di trasferirsi nella Capitale per ricevere cure speciali ... ilromanista.eu Roma. Il 10 marzo Baxter e Associazione Andrea Tudisco portano la Clown Terapia a Nefrologia del Bambino GesùL'iniziativa è promossa in occasione della Giornata mondiale del Rene. Durante la giornata verrà inoltre realizzato e stampato un libro di favole ‘Storie da tutto il mondo’, raccontate dai piccoli ... quotidianosanita.it