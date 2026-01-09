Roma-El Shaarawy futuro in bilico | prende forma l’ipotesi della separazione

Roma-El Shaarawy, il futuro del giocatore resta incerto. A Trigoria si continua a lavorare sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e riorganizzare l’attacco. Tuttavia, il nome di Stephan El Shaarawy riemerge nelle valutazioni interne, alimentando ipotesi di un possibile addio. La situazione rimane dinamica, con decisioni che potrebbero influenzare il percorso della squadra nella prossima stagione.

A Trigoria il mercato non si muove solo in entrata. Mentre la Roma studia come ridisegnare il reparto offensivo, c’è un nome che torna a pesare nelle riflessioni interne: quello di Stephan El Shaarawy. Non per una questione tecnica immediata, ma per ciò che rappresenta nel presente e, soprattutto, nel futuro prossimo del progetto. Il tema non è una bocciatura, né una scelta punitiva. È piuttosto una valutazione di scenario, di quelle che arrivano quando una stagione entra nella sua fase decisiva e il club deve iniziare a guardare oltre. El Shaarawy e la Roma, una storia arrivata a un bivio. Il contratto del numero 92 scade a fine giugno e, al momento, non esistono segnali concreti di rinnovo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

