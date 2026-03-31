Il conte con il machete fine della storia criminale | sconto di pena per lui suo fratello e la modella

Il 31 marzo, la corte d’appello di Torino ha confermato la condanna per i fratelli conti Pietro e Rocco Costanzia di Costigliole e per Zahara Bao Rider, modella e compagna di uno dei due. La sentenza ha ridotto le pene precedenti, senza tuttavia annullare completamente le condanne. La vicenda riguarda un episodio in cui un uomo armato di machete ha avuto un ruolo centrale.

Sconto di pena, ma nessun lieto fine. Oggi, 31 marzo, anche la corte d’appello di Torino ha condannato i fratelli conti Pietro e Rocco Costanzia di Costigliole, con la modella fidanzata del primo Zahara Bao Rider. I giudici di secondo grado hanno stabilito per tutti pene inferiori a quelle del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ex detenuto condannato per reati aggravati ottiene riduzione pena nonostante storia criminale complessa Giorgia Cardinaletti a Sanremo, nel suo passato la storia con il famosissimo cantante italiano: proprio lui!L’attenzione mediatica si è prepotentemente accesa su Giorgia Cardinaletti, protagonista assoluta della serata finale del Festival di Sanremo 2026. Una selezione di notizie su Il conte con il machete fine della... Il conte con il machete, fine della storia (criminale): sconto di pena per lui, suo fratello e la modellaTra pochi giorni, le nuove condanne per l’agguato a Torino Mirafiori saranno definitive. Come si è arrivati al concordato in appello di Pietro e Rocco Costanzia di Costigliole, con Zahara Bao Rider ... torinotoday.it Decapitata con il machete a Scandicci, arrestato un 30enne originario del Marocco (irregolare in Italia)L'uomo fermato con decreto della procura di Firenze per l'omicidio della tedesca 44enne a Scandicci (Firenze), il cui cadavere è stato trovato decapitato, è un 30enne originario del Marocco, Issam ... ilmessaggero.it