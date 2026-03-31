Il consiglio regionale ha ceduto a titolo gratuito una parte degli arredi finiti in magazzino | ecco l' elenco

A metà marzo si è conclusa la fase di consultazione relativa agli arredi e agli oggetti depositati in magazzino dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, dopo averli sostituiti. Con un bando specifico, la stessa istituzione aveva disposto la cessione gratuita di questi beni a associazioni di volontariato e no profit. L'elenco dei mobili e degli oggetti disponibili è stato reso noto in questa occasione.

Il bando prevedeva qualcosa come oltre 170 oggetti e,mobili (anche di pregio) che sono stati messi a disposizione, per un sostegno extra-economico, a chi opera nel volontariato, istituzioni, scuole e non solo A metà marzo si è conclusa la fase che permetteva di conoscere gli oggetti e i mobili che l'Assemblea Legislativa dell'Umbria aveva depositato in magazzino - dopo essere stati sostituiti - e che, con apposito bando, aveva messo in cessione gratuita per associazioni di volontariato, no profit, Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato di protezione civile, istituzioni scolastiche e altre associazioni nell'ambito del sociale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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