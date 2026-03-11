Hansel e Gretel | spettacolo per bambini a Penne

Domenica 15 marzo alle 17 nel nuovo teatro comunale di Penne si svolge lo spettacolo teatrale

Si terrà domenica 15 marzo alle ore 17, nel nuovo teatro comunale di Penne, lo spettacolo teatrale Hansel e Gretel, una favola musicale con attori e pupazzi liberamente tratta dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm, musiche e versi Antonio Cericola, luci e audio Carlo Mené, pupazzi Ada Mirabassi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

‘Hansel e Gretel’ al Dragoni: fiaba antica ma sempre urgentePer la rassegna A teatro in famiglia, alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola andrà in scena lo spettacolo della compagnia Il Baule volante ‘ Hansel e...

Teatro Junior, Teatrombria porta in scena una versione della fiaba di Hansel e GretelDomenica 8 (ore 16), al Teatro De Micheli di Copparo, va in scena la grande inventiva e perizia tecnica di ‘Teatrombria’ con la classica fiaba di...

Altri aggiornamenti su Hansel e Gretel spettacolo per bambini...

Temi più discussi: La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest per la rassegna Germogli a Melendugno; Hansel e Gretel al Teatro dell’Acquario: fiaba che sorprende a Rende in scena; Mugello, torna gli spettacoli per bambini di ‘Stasera pago io!’; Teatro per famiglie, appuntamenti a Melendugno e Campi Salentina.

Penne, Crescere a Teatro: il 15 marzo in scena Hansel e Gretel al Nuovo Teatro ComunaleProsegue con successo la rassegna del TSA Crescere a Teatro, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale ... laquilablog.it

Hansel e Gretel al Palacultura di Rende: info e biglietti per lo spettacoloDomenica 8 marzo alle ore 16.30, il Palacultura di Rende ospiterà lo spettacolo Hansel e Gretel, appuntamento della rassegna Famiglie a Teatro, organizzata dal Centro RAT/Teatro dell’Acquario di ... cosenzapost.it

“ ” Torna il teatro dedicato ai più piccoli con la rappresentazione della celebre favola “Hansel e Gretel”. ` - facebook.com facebook