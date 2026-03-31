guerrieri 2 sul set in autunno

L’attore ha annunciato di essere impegnato sul set in autunno per le prossime riprese di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, confermando la produzione della seconda stagione. Inoltre, ha dichiarato di essere pronto per la quarta stagione di Un Professore, sottolineando il suo ruolo di protagonista nelle serie televisive prodotte dalla Rai. Nessun dettaglio sulle date di uscita o sui dettagli della trama sono stati comunicati.

Alessandro Gassmann conferma la sua totale affidabilità come uomo di punta della serialità made in Rai: dopo aver annunciato di essere pronto per la quarta stagione di Un Professore, ha già confermato la realizzazione della seconda di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio. Conclusasi ieri su Rai 1 davanti a tre milioni e seicentomila spettatori, la nuova trasposizione televisiva dei romanzi di Gianrico Carofiglio si è rivelata ben fatta ma piuttosto seriosa e sembra saperlo lo stesso Gassmann, che in occasione del Bif&st di Bari ha parlato di “ una serie popolare ma che richiede attenzione “, facendo anche qualche ipotesi in vista dei prossimi episodi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Guerrieri, da 1 a 10 quanto vi è piaciuto. Oppure vi ha deluso Ora che la prima stagione è finita, attendiamo una vostra valutazione finale sulla nuova fiction di Rai 1. Ottimi ascolti al debutto per una storia interpretata molto bene da un Alessandro Gassman - facebook.com facebook

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