Il mio primo bacio? Sul set di ‘Stranger Things’ ed è stato imbarazzante Di sicuro non vuoi che accada davanti a tua mamma mentre è sul set | così Sadie Sink

Sadie Sink, nota per il ruolo di Max in “Stranger Things”, è un’attrice americana apprezzata per la sua interpretazione e il suo talento. Nata nel 2002, ha conquistato il pubblico con la sua presenza sul set e il suo carattere autentico. La sua carriera si è sviluppata rapidamente, rendendola una delle giovani attrici più interessanti del panorama televisivo. Qui di seguito, una breve panoramica sulla sua vita e il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

È uno dei volti più amati della serie tv cult “ Stranger Things “. L’attrice Sadie Sink ha prestato il volto a Max, capelli rossi, appassionata di skateboard e soprattutto amante del brano “Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush, inciso nel 1985. Nella quinta stagione, disponibile su Netflix, la sua vicenda è cruciale e ci saranno dei risvolti interessanti per capire se finalmente potrà uscire dal coma e riabbracciare l’amato Lucas (Caleb McLaughlin). La partecipazione al progetto risale alla seconda stagione, quindi nel 2017. L’attrice aveva solo 14 anni quando è piombata sul set di una delle serie tv più amate nel mondo e così ha ricordato in una intervista a W Magazine alcuni dei momenti più importanti che ha vissuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

