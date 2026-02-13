Il trentenne bengalese residente a Ravenna, protagonista del caso che aveva innescato uno scontro politico e istituzionale sul decreto Paesi sicuri, rischia aggressioni in caso di rientro nel Paese d'origine: protezione al migrante al centro dello scontro Meloni-giudici. Dopo oltre un anno di vicende giudiziarie, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria, evidenziando le tensioni tra il governo e la magistratura sulla gestione dei casi di migranti. Un dettaglio che distingue questa decisione riguarda il modo in cui il giudice ha valutato le pressioni sociali e le minacce che il

Un caso che coinvolge un migrante residente nel Ravennate e aveva scatenato polemiche sul decreto “Paesi sicuri”. I legali: “Una sentenza di grande umanità” La vicenda era diventata centrale nel dibattito nazionale quando il collegio del Tribunale di Bologna presieduto dal giudice Marco Gattuso aveva disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire il rapporto tra normativa europea e legislazione italiana in materia di Paesi considerati sicuri. Il rinvio aveva provocato una dura polemica politica e una presa di posizione del Consiglio Superiore della Magistratura a tutela dei magistrati bolognesi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Migrante al centro dello scontro Meloni-giudici: il Tribunale riconosce la protezione Dopo oltre un anno di vicende giudiziarie, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un trentenne originario del Bangladesh residente a Ravenna, protagonista del caso che aveva innescato uno scontro politico e istituzionale sul decreto Paesi sicuri.

Migrante al centro dello scontro Meloni-giudici: il Tribunale di Bologna riconosce la protezione.

