Lavori sulla rete idrica a Ghezzano | strade a secco

Martedì 3 marzo, a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme, saranno effettuati lavori sulla rete idrica che comporteranno la sospensione dell'erogazione dell'acqua nelle strade interessate a partire dalle 8 del mattino. La comunicazione ufficiale indica che le strade coinvolte potrebbero rimanere senza acqua fino al termine dei lavori, senza specificare la durata esatta dell'interruzione.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme, martedì 3 marzo, dalle ore 8.30 alle 14, sarà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Capuana, Trilussa, Vlll Marzo e dei Condotti (nel tratto tra le vie Puccini e Fucini). Al ripristino del servizio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: strade a seccoAcque comunica che per lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa, venerdì 12 dicembre dalle ore 8.

